Mondiaux juniors de badminton - Charles Fouyn et Noa Dauphinais éliminés en 16es de finale

Charles Fouyn a été éliminé par le Thailandais Wongsup Wongsup-In (21-11, 21-18) au 3e tour.

Chez les filles, Noa Dauphinais a vu son parcours s'arrêter aussi en 16es de finale face à la Danoise Kajsa Van Dalm (21-1, 21-13).

En double mixte, Baptiste Rolin et Tammi Van Wonterghem ont été éliminés en 16es de finale par la paire chinoise tête de série N.1 formée par Zhu Yi Jun et Huang Ke Xin 21-11 et 21-14.

Il n'y a plus de Belges en lice dans ces Mondiaux disputés dans l'Etat de Washington.