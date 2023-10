Myria s'interroge sur les frais entourant la procédure de regroupement familial

Pour les bénéficiaires de protection internationale et leurs familles, les frais engendrés sont d'autant plus lourds à couvrir qu'ils surviennent alors que le bénéficiaire a généralement fui son pays d'origine dans des conditions difficiles, constate l'institution.

D'après son analyse, les coûts engendrés par l'introduction d'une procédure de regroupement familial sont de trois ordres: les coûts imposés par les autorités locales pour obtenir les documents nécessaires à la procédure, les coûts fixés par les autorités belges visant à couvrir les frais des différentes instances et enfin les frais de voyage vers le poste diplomatique et vers la Belgique une fois le visa octroyé. Au total, le montant de la facture peut s'élever à plusieurs milliers d'euros.

"Si les coûts imposés par les autorités locales et les frais de voyage peuvent fortement varier d'un pays à l'autre, les frais imposés par les autorités belges sont fixes, nombreux (frais consulaires, de légalisation, des traductions, de test ADN, etc. NDLR) et constituent une part importante des coûts qui doivent être supportés par les familles", relève Myria, pointant une forme d'opacité dans le calcul de toutes ces dépenses.

Myria demande donc aux autorités belges de faire preuve de plus de transparence afin de s'assurer qu'il existe un "rapport proportionné" entre les montants demandés et les coûts avancés.

Pour le Centre fédéral Migration, "les bénéficiaires de protection internationale et leur famille devraient également être dispensés du paiement des frais auprès des postes diplomatiques et des prestataires de services externes, comme c'est déjà le cas pour la redevance administrative ou pour d'autres catégories d'étrangers".