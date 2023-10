Pas de procès en appel pour Dino Scala en France, "le violeur de la Sambre"

Surnommé le violeur de la Sambre, Dino Scala, condamné à 20 ans de prison pour une série de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles en France et en Belgique, s'est désisté de son appel, a appris jeudi l'AFP auprès de son avocate et de la cour d'appel de Douai, confirmant une information de RTL.