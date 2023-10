Procès climat - L'Affaire Climat insiste sur sa demande de réduire les émissions de GES de 61%

L'ASBL Affaire Climat et quelque 58.000 citoyens demandent à la cour d'appel de Bruxelles d'enjoindre l'État belge et les Régions flamande, wallonne et bruxelloise à réduire les émissions de GES de la Belgique de 61 % d'ici 2030, sous peine d'astreintes. Ils estiment que ce chiffre est le minimum à atteindre, compte tenu des dernières études scientifiques sur le sujet, pour éviter un réchauffement climatique dangereux pour la vie humaine. Jusqu'à présent le pays s'est engagé, sur la scène mondiale, à réduire ses émissions de GES de 55 % d'ici à l'horizon 2030.