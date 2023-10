Au moins 18 morts dans un accident de bus au sud du Mexique

Le Mexique se trouve sur la voie migratoire entre l'Amérique du Sud et les Etats-Unis. Les réfugiés qui quittent leur pays d'origine en raison de la pauvreté ou de violences espèrent un nouveau départ en Amérique du Nord. Outre des personnes d'Amériques centrale et latine, des migrants d'Haïti, de Cuba mais aussi d'Afrique et d'Asie sont souvent aperçus sur ce parcours.