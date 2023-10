Chambre du conseil Liège - Le comptable d'une intercommunale suspecté d'avoir détourné 900.000 euros

Ce comptable devra répondre de préventions de faux et usage de faux. Les faits avaient été partiellement révélés par le réviseur de l'IGIL et avaient débouché sur un accord d'indemnisation à l'amiable, sans poursuites judiciaires. C'était initialement une somme de 500.000 euros qui était supposée avoir été détournée. Mais l'accord n'avait pas été respecté et l'intercommunale avait déposé plainte en 2021. L'enquête avait alors révélé un montant de détournement supérieur à 900.000 euros.

Il subsiste des interrogations sur les raisons pour lesquelles ce comptable a pu détourner de tels montants, car il n'avait pas le pouvoir de signature au sein de l'intercommunale. "Aucun signal d'alarme n'a été émis", a indiqué l'avocat de l'inculpé, Me Maxim Töller.

L'avocat confirme que le parquet sollicite le renvoi de son client devant le tribunal et que celui-ci est en aveux. "La chambre du conseil le renvoi dès lors devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits", indique encore Me Töller.