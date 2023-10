Climat - Encore aucune rallonge des États-Unis pour le plus grand fonds mondial pour le climat

Les pays les plus riches de la planète se sont retrouvés jeudi à Bonn en Allemagne pour cette 3e conférence de financement du Fonds vert pour le climat, ou Green Climate Fund (GCF): au total plus de 9,3 milliards d'euros ont été promis par 25 pays, tandis que cinq autres, dont les États-Unis, ont annoncé qu'ils s'engageraient ultérieurement.

Né en 2010, le GCF finance toutes initiatives liées au climat dans les pays en développement. Depuis l'accord de Paris en 2015, il joue un rôle clé pour réaliser une partie de l'engagement des pays développés de fournir 100 milliards de dollars par an d'aide climatique, promesse non tenue depuis 2020.

Selon le fonds, plus de trois milliards de dollars ont été déboursés à ce jour et plus de 12 milliards engagés. Mais ses ambitions sont plus grandes: il veut doper son capital, actuellement de 17 milliards de dollars, à 50 milliards d'ici 2030.

Des militants environnementaux ont critiqué le manque d'ambition de certains pays. "L'argent n'est pas tout, mais il contribue grandement à la lutte contre les effets du climat", a déclaré Mark Brown, premier ministre des Îles Cook, une nation insulaire du Pacifique particulièrement exposée à la montée des eaux et aux ouragans.

En 2022, un groupe d'experts des Nations unies a estimé que les pays en développement auraient besoin de plus de 2.000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 pour financer l'adaptation au changement climatique et le développement.