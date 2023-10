Conflit en Syrie - La Syrie enterre ses morts après une attaque de drones faisant plus de 120 victimes à Homs

Des dizaines de proches de victimes se sont rassemblés tôt le matin, le visage fermé, devant l'hôpital militaire de Homs d'où les ambulances ont commencé à transporter les dépouilles des officiers et des membres de leurs familles vers leur dernière demeure, selon un journaliste de l'AFP.

Le ministre de la Défense, Ali Mahmoud Abbas, qui avait quitté la cérémonie jeudi peu avant l'attaque de drones, a assisté aux funérailles d'une trentaine de militaires et de civils à Homs. "Le sang des martyrs qui ont payé de leur vie hier est très cher, mais la patrie l'est encore plus", a-t-il affirmé.

L'attaque contre l'académie militaire de Homs, imputée par Damas à "des organisations terroristes", a fait 89 morts incluant 31 femmes et cinq enfants, ainsi que 277 blessés, selon un bilan des autorités syriennes.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une organisation basée au Royaume-Uni disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie, a pour sa part donné un bilan plus élevé, affirmant que l'attaque avait fait 123 morts incluant 54 civils parmi lesquels 39 enfants, et quelque 150 blessés.

L'attentat n'a pas été revendiqué. La province de Homs est entièrement sous le contrôle du régime syrien depuis 2018.

Des groupes jihadistes qui contrôlent une partie du territoire syrien ont parfois recours aux drones armés pour commettre des attaques.

Les forces gouvernementales ont riposté par des bombardements qui ont visé depuis jeudi après-midi le dernier bastion rebelle du pays, dans le nord-ouest. L'OSDH a fait état de 15 civils tués.