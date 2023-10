Copa Libertadores - Boca Juniors rejoint Fluminense en finale après avoir sorti Palmeiras aux tirs au but

Le but de Boca est né d'une action 100% uruguayenne: Merentiel a débordé sur la gauche et centré au cordeau pour Cavani, qui a propulsé le ballon au fond des filets d'un tacle rageur (23e), pour marquer son tout premier but en Copa Libertadores. Les visiteurs ont été réduits en infériorité numérique peu après la pause, quand Rojo, ancien défenseur de Manchester United, a été expulsé après avoir reçu son second carton jaune (66e).

Palmeiras en a profité pour égaliser grâce à une frappe lointaine d'un autre Uruguayen, Joaquin Piquerez (73e), mais les Argentins ont fini par avoir le dernier mot lors de la séance de tirs aux buts.

Titrés en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 et 2007, Boca Juniors peut continuer à rêver d'égaler le record d'Independiente, détenteurs de sept trophées de la Copa Libertadores.

Mercredi, Fluminense a obtenu son billet pour la grande finale du 4 novembre en battant 2-1 une autre équipe brésilienne, l'Internacional de Porto Alegre, après le match nul 2-2 à l'aller. Les "tricolores" de Rio de Janeiro, qui rêvent d'un premier titre en Copa Libertadores après la finale perdue en 2008, joueront la finale dans leur ville le 4 novembre, au mythique stade Maracana.