Diables Rouges - Peu de changements pour Domenico Tedesco, satisfait de joueurs qui "trouvent leur rythme"

Pour plusieurs Diables Rouges, l'avenir était encore incertain lors du dernier rassemblement en septembre. Depuis, beaucoup ont trouvé leurs marques dans leur club. "Je suis satisfait de la situation par rapport à il y a quatre semaines", s'est félicité Tedesco. "Tous les joueurs ont du rythme, et nous avons besoin de joueurs dans une certaine dynamique", a-t-il commenté.

Certaines dents ont cependant grincé à l'annonce du nom de Youri Tielemans dans la liste de 24 joueurs, celui-ci semblant délaissé par Unai Emery à Aston Villa. Pourtant, pour le sélectionneur, "c'est l'exemple parfait", puisque Tielemans trouve son temps de jeu en Conference League. "Il a joué 90 minutes jeudi et la dernière fois, et cela suffit. Peu importe s'il joue en Premier League ou en semaine. Il veut plus et mérite plus, nous sommes là pour le soutenir. Mon travail ne se limite pas aux chiffres."

Zinho Vanheusden (Standard) et Maxim De Cuyper (Club de Bruges) auraient également pu être plébiscités pour renforcer le secteur défensif. "Nous observons tous les défenseurs puisque nous devons nous préparer à toutes éventualités", a rassuré Tedesco, qui a expliqué que les deux joueurs faisaient partie "d'une présélection élargie de 35 joueurs".

Concernant Yannick Carrasco, dont le récent transfert en Arabie saoudite à Al-Shabab aurait pu poser question. "Nous l'avons convoqué car il est important pour nous. C'est toujours le même joueur, et à lui de nous montrer qu'il a toujours la même qualité", a conclu le sélectionneur.