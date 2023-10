Elections 2024 - Jean-Paul Bastin tête de liste régionale Les Engagés dans la circonscription de Verviers

"Plus que jamais, l'arrondissement de Verviers et ses habitants ont besoin d'être défendus, soutenus et représentés. C'est un arrondissement qui a souffert des inondations, et qui a besoin de toute notre détermination pour envisager l'avenir avec optimisme", a commenté Jean-Paul Bastin, qui entame sa 14e année en tant que bourgmestre. Au cœur de ses priorités: le maintien des services en zone rurale.

En fin de la liste régionale figure le nom d'une autre personnalité politique: l'ancienne ministre de l'Éducation Marie-Martine Schyns. Sur l'arrondissement verviétois, c'est donc sur l'expérience qu'ont misé Les Engagés, confiants dans les futurs résultats de leurs "locomotives" pour faire gagner la couleur turquoise.

"Je crois qu'il y a encore place en politique pour un parti centriste", a ainsi ajouté celle qui a porté plusieurs réformes, dont le Pacte pour un Enseignement d'excellence, qui vise à renforcer la qualité de l'enseignement.

"Nous avons les yeux rivés sur les préoccupations des gens, c'est pourquoi j'ai accepté de mener la liste fédérale. Le politique doit être au service de l'intérêt général", a de son côté lancé Vanessa Matz, connue notamment pour sa proposition de taxation des GAFAM.

Ailleurs dans la province, c'est l'ancien patron de l'Union wallonne des entreprises, Olivier de Wasseige, qui occupera la tête la liste régionale de Liège, et Marie Jacqmin qui mènera celle de l'arrondissement de Huy-Waremme.