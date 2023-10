La combustion de bois pèse sur la qualité de l'air en Flandre

Le benzoapyrène, le plus connu des HAP, a progressé de plus de 40% en moyenne dans toutes les stations du réseau de surveillance. "Cette substance est généralement générée par une combustion incomplète et est fortement liée à la combustion du bois", précise la VMM.

Par ailleurs, pendant l'été chaud et ensoleillé de 2022, le seuil d'information pour les concentrations en ozone a été dépassé pendant six jours.

Une qualité de l'air qui stagne n'est pas sans danger. Les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone sont les trois substances qui ont le plus grand impact sur la santé en Flandre et elles entraînent des décès prématurés, selon la VMM.