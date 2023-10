La construction de la nouvelle prison d'Anvers débutera en novembre

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avait signalé dimanche sur la chaîne télévisée anversoise ATV, que les premiers coups de pioche seraient donnés cet automne près du parc d'entreprises Blue Gate Antwerp, au sud de la ville.

Les entrepreneurs EEG et Jan De Nul, réunis au sein du consortium Hortus Conclusus, bâtiront ce nouvel établissement qui accueillera jusqu'à 440 détenus. Une entité réservée aux hommes comptera 330 places, tandis qu'une autre pourra héberger 66 femmes. Un troisième bloc réservé aux services psychiatriques sera, lui, doté de 44 places.

Cette nouvelle prison, d'une superficie brute de 40.000 mètres carrés, verra le jour dans le cadre du plan d'action "Détention et internement dans des conditions humaines" visant à lutter contre la surpopulation carcérale. Elle remplacera l'actuelle prison d'Anvers, qui date de 1855 et qui est dans un état vétuste.

La première version du plan d'action avait été approuvée en 2008 par le Conseil fédéral des ministres et a été actualisée à plusieurs reprises depuis lors. En 2021, un contrat avec un consortium de construction avait déjà été ficelé, mais à cause "de plusieurs changements et crises successives", l'impact du projet sur le budget avait dû être ajusté, entre autres, à l'inflation sur le prix des matériaux de construction.