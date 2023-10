La Fondation Roi Baudoin a alloué plus de six millions à la recherche en santé en 2022

Les Fonds couvrent de nombreuses pathologies différentes: cancer, maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, maladies rares, rhumatologie, cardiologie, diabète, ophtalmologie, etc. Près de 450 experts nationaux et internationaux ont été impliqués dans les processus liés à la mission des Fonds, aux appels à projets et à la sélection scientifique des lauréats, a précisé la Fondation Roi Baudouin.

"Les Fonds dédiés à la recherche en santé sont généralement créés à l'initiative de philanthropes, convaincus de l'importance de la recherche pour la société, parfois parce qu'ils ont eux-mêmes été confrontés à la maladie", a expliqué la Fondation.