La FWB dégage 9 millions d'euros supplémentaires pour l'Aide à la jeunesse

Selon la ministre en charge du dossier, Françoise Bertieaux (MR), ce nouvel effort permettra d'assurer une centaine de prises en charge supplémentaires mais aussi d'embaucher 18 équivalents temps-plein (ETP) complémentaires dans les services d'aide et de protection de la jeunesse (SAJ et SPF), en plus de 47 déjà annoncés en juillet.

Selon les syndicats du secteur, en raison du manque de moyens, de personnel et de places d'accueil, quelque 4.000 enfants en détresse ne peuvent actuellement pris en charge.

"J'espère que cette initiative permettra de créer un flux, un rythme pour mieux ces demandes d'aide", a commenté vendredi la ministre Bertieaux.