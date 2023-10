Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés est resté stable en septembre en Wallonie

Ce nombre comprend 118.502 demandeurs d'emploi sollicitant une allocation et 35.898 jeunes en stage d'insertion professionnelle. On y ajoute les 24.492 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et les 48.259 demandeurs d'emploi inscrits librement.

Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a connu, sur une base annuelle, une hausse de 5,8%. Cela représente une augmentation de 12.505 personnes.