Les femmes cheffes d'orchestre à l'honneur de la journée "Génération Maestras"

Fondée en 2001 et basée à Bruxelles, l'Association internationale Femmes Maestros se mobilise pour faire reconnaître et valoriser la compétence des femmes dans la musique, et particulièrement dans leur accès à la profession de chef d'orchestre, à égalité avec leurs collègues masculins. Forte d'un réseau de plus de 50 maestras de renommée internationale, l'association organise chaque année une journée de gala.

Pour cette édition, la présidente de Femmes Maestros Zofia Wislocka, Belge originaire de Pologne, partagera le pupitre de cheffe d'orchestre avec Zoé Zeniodi (Grèce) et Amélie Casciato, âgée de 24 ans seulement (Luxembourg), au cours d'un concert avec l'orchestre "I Musici Brucellensis". "À travers trois générations (de cheffes d'orchestre, NDLR), notre événement montre à l'envi que ce combat pour des droits pourtant évidents, à compétences égales, n'est encore qu'à l'aube de sa reconnaissance", note l'association.

La journée se poursuivra avec la projection du film "Divertimento" de Marie-Castille Mention-Schaar, évoquant la carrière de la cheffe d'orchestre française Zahia Ziouani, ainsi qu'avec une discussion animée par le Laboratoire de musicologie de l'ULB.