L'ONU et le CICR veulent des règles claires sur les robots tueurs d'ici 2026

Dans un appel conjoint publié cette semaine, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et la présidente du CIRC Mirjana Spoljaric Egger appellent les États "à imposer l'interdiction des systèmes d'armes autonomes", capables de sélectionner des cibles et d'exercer la force contre elles sans intervention humaine.

"Dans le paysage sécuritaire actuel, définir clairement des lignes rouges à l'échelle internationale profitera à tous les États", ont-ils affirmé, estimant que "les machines ayant le pouvoir discrétionnaire d'ôter la vie sans intervention humaine devraient être interdites par le droit international".

Communément appelés robots tueurs, ces systèmes "posent de graves problèmes sur les plans humanitaire, juridique, éthique et sécuritaire", estiment -M. Guterres et Mme Spoljaric Egger

Tous deux soulignent également que leurs préoccupations ont été renforcées par "la disponibilité et l'accessibilité croissantes de technologies nouvelles et émergentes sophistiquées", telles que la robotique et l'intelligence artificielle.

À leurs yeux, il n'est pas trop tard pour agir: "Nous appelons les dirigeants mondiaux à lancer des négociations sur un nouvel instrument juridiquement contraignant visant à établir des interdictions et des limitations claires pour les systèmes d'armes autonomes et à les mener à terme d'ici à 2026".

"Nous devons agir dès maintenant pour préserver le contrôle humain sur l'emploi de la force. Le contrôle humain doit être conservé dans les décisions de vie ou de mort", demandent-ils.

À l'ONU, des discussions sont en cours depuis plusieurs années à Genève sur les robots tueurs, mais les pays ne sont jamais arrivés à trouver un consensus pour lancer de véritables négociations.