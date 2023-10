L'Oostende, 1er des navires belgo-néerlandais de lutte contre les mines, reçoit son sonar

Cet équipement, un système du type Seapix FLS 7, est fourni par la société française Exail, qui installe à cette occasion son premier système de ce type. Réalisé au chantier Piriou de Concarneau (Finistère, ouest de la France).

L'Oostende, la tête de série d'une classe de navires de lutte contre les mines de nouvelle génération, a été mis à l'eau en mars dernier. Il est actuellement en cale sèche dans le port de Concarneau. Il devrait être livré à la marine belge fin 2024.

Le FLS 7 (pour "Forward Looking Sonar") est un sonar d'évitement d'obstacles optimisé pour détecter sur l'avant du navire des mines se trouvant dans la colonne d'eau, au fond de la mer ou en surface, précise Mer et Marine.

Exail fournit également d'autres équipements pour ce programme, baptisé rMCM (remplacement des navires MCM actuels). Les bâtiments belges et néerlandais seront également dotés, au centre de leur carène, d'un Seapix R, sondeur multi-faisceaux chargé d'établir la bathymétrie du fond marin, ainsi qu'un système de positionnement sous-marin ("Ultra-short base line", USBL) installé à l'arrière et qui permettra de communiquer et positionner des moyens robotisés évoluant sous la surface de l'eau.

Le contrat de conception et de construction de douze nouveaux navires a été accordé en 2019 par la Belgique, qui dirige le programme au profit des deux marines, à Belgium Naval & Robotics (BNR), un consortium de droit belge rassemblant les sociétés françaises Naval Group et Exail (ex-ECA Group), spécialiste des drones navals. Le coût du programme est, pour la Belgique, de 1,1 milliard d'euros.