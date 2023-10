Mercato cycliste - Louis Meintjes prolonge chez Intermarché-Circus-Wanty pour les deux prochains saisons

Arrivé en 2021 dans la structure de Jean-François Bourlart, Meintjes a notamment fini 7e du Tour de France 2022. Il a retrouvé au cours de cette même saison 2022 le goût de la victoire qui lui échappait depuis 2015, en remportant le Tour des Apennins ainsi qu'une étape du Tour d'Espagne où il a terminé 11e du classement général. Au total, Meintjes compte 6 victoires au cours de sa carrière.

"À plus d'un titre, Intermarché-Circus-Wanty a témoigné sa totale confiance en moi depuis mon arrivée et c'est ce qui m'a aidé à retrouver mon meilleur niveau", a salué le Sud-Africain dans le communiqué de son équipe. "J'étais déçu de ne pas pouvoir défendre mes chances sur le Tour de France ou La Vuelta, je sais que j'ai les capacités pour jouer les premiers rôles et égaler mes performances des années précédentes. Y penser me motive, je veux revenir plus fort."

Cette année, Meintjes a chuté sur le Tour de France et s'est fracturé la clavicule. Il a été contraint à l'abandon lors de la 14e étape, alors qu'il occupait la 13e place du classement général.

Le directeur de l'équipe Jean-François Bourlart s'est félicité de la signature de son grimpeur. "Je suis ravi que la confiance que nous avons placée en lui soit récompensée par la prolongation de notre aventure commune pour deux saisons supplémentaires. Notre méthode de travail l'a conduit à un niveau supérieur, nous ferons tout pour poursuivre sur cette lancée car nous avons encore de grandes ambitions ensemble."