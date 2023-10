Olivia Wahnon de Oliveira est la nouvelle directrice du Conservatoire royal de Bruxelles

Diplômée et agrégée en Philosophie et Musicologie à l'Université libre de Bruxelles (ULB) et en possession d'un Executive Master en Leadership et People Management, elle entame sa carrière en tant que chercheuse en musicologie dans cette même université. Elle a également travaillé comme collaboratrice au Théâtre royal de la Monnaie et au Palais des Beaux-Arts et enseigné dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur. La nouvelle directrice est entrée au conservatoire en 2006 en tant qu'enseignante puis comme conservatrice de la bibliothèque en 2008 et est devenue par après présidente de l'ASBL Union du Corps professoral du Conservatoire royal de Bruxelles (UCPCRB) en 2018.