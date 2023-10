Prix Nobel - La FIDH se réjouit de l'attribution du prix Nobel de la Paix à Narges Mohammadi

"Aujourd'hui, nous appelons les autorités iraniennes à garantir en toutes circonstances l'intégrité physique de Narges Mohammadi et son bien-être psychologique, à abandonner toutes les charges retenues contre elle et à la libérer immédiatement et sans condition, ainsi que tous les autres défenseurs des droits humains arbitrairement détenus dans le pays", a toutefois indiqué Alice Mogwe, présidente de la FIDH.

Avec la Ligue de défense des droits de l'homme en Iran (LDDHI), une autre de ses organisations, la FIDH aurait systématiquement documenté et dénoncé la persécution judiciaire et le harcèlement de la militante pour les droits humains.

La journaliste Narges Mohammadi est actuellement emprisonnée dans la capitale iranienne Téhéran, après avoir pris part au soulèvement "Femme, Vie, Liberté". Ce mouvement dénonçait la situation des femmes iraniennes après la mort de Mahsa Jina Amini, une jeune fille arrêtée en septembre 2022 à Téhéran pour ne pas avoir porté son voile correctement.

"Hier encore, Narges Mohammadi, parvenait à faire passer depuis sa prison un message de solidarité avec Armita Garawand, une lycéenne de 16 ans, aujourd'hui dans le coma pour avoir refusé de porter le voile", a témoigné Karim Lahidji, président d'honneur de la FIDH et président de la LDDHI. "Sa détermination et son courage nous rappellent à toutes et à tous que nous devons lutter sans relâche pour les droits des femmes en Iran et dans le monde."