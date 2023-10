Qualifications Mondial 2024 de futsal - Deuxième défaite en trois matchs pour la Belgique, battue en Pologne

Un but contre son camp de Gréllo (8:59) et une réalisation de Mateusz Mrowiec (11:22) ont donné un double avantage aux Polonais. Ibrahim Adnane (14:04) a réduit l'écart. Pawel Kaniewski (18:43) et Mikolaj Zastawnik (19:49) ont creusé l'écart avant la pause.

En seconde période, les Polonais ont encore marqué grâce à un autobut de Thibeau Dochez (32:52), Tomas Kriezel (37:28) et encore Zastawnik (38:38) alors que Marvin Ghislandi (36:52) a trouvé le chemin des filets pour les Red Devils Futsal.

La Belgique reste à la dernière place du groupe avec 1 point, alors que la Pologne s'empare de la première place avec 6 unités. La Serbie et l'Ukraine, qui comptent trois points chacune, s'affrontent dans l'autre rencontre du groupe.

En septembre, la Belgique avait perdu 2-10 contre l'Ukraine et avait partagé 3-3 en Serbie. Belges et Polonais se retrouveront mercredi prochain à Roosdaal pour la quatrième journée. Les dates des deux dernières rencontres, en Hongrie pour affronter l'Ukraine et à domicile contre la Serbie, doivent encore être déterminées

Les vingt équipes participantes au tour Élite ont été réparties dans cinq groupes de quatre équipes. Les cinq vainqueurs se qualifient directement pour la Coupe du monde, organisée du 14 septembre au 6 octobre 2024 en Ouzbékistan. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage en avril 2024 pour décrocher les deux derniers tickets. La Belgique a participé trois fois à la Coupe du monde de futsal, en 1989, 1992 et 1996, avec une quatrième place en 1989 comme meilleur résultat.