Renault, Volvo et CMA CGM vont collaborer dans les fourgons logistiques

L'armateur et logisticien CMA CGM a, pour sa part, signé une lettre d'intention non engageante avec Renault et Volvo pour participer à cette nouvelle société, en investissant 120 millions d'euros.

La création de la nouvelle société, soumise aux approbations réglementaires, est prévue début 2024.

Selon les trois groupes, "les futures réglementations CO2 sur le transport de marchandises et les restrictions d'accès aux villes transforment radicalement l'écosystème de la logistique".

Le marché européen des fourgons électrifiés devrait, selon eux, tripler d'ici 2030.

Il s'agit donc de créer une "nouvelle plateforme de véhicules utilitaires légers entièrement électriques et de type +skateboard+, permettant d'adapter différents modules de carrosserie pour un faible coût", expliquent les trois groupes.

"Une nouvelle architecture électronique", définie par logiciel ("Software-Defined Vehicle") permettra de suivre les activités de livraison et les performances commerciales des utilisateurs, "réduisant ainsi de 30% le coût global d'utilisation pour les acteurs de la logistique", promettent-ils.

Pour Luca de Meo, directeur général de Renault, cité dans le communiqué, cette nouvelle société s'appuie sur les forces des trois groupes: "un constructeur de camions de premier plan, expert en services sur mesure, un champion des chaînes d'approvisionnement mondiales, et un pionnier européen des véhicules électriques et un leader des véhicules utilitaires légers".