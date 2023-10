Tour de Hainan - Ben Hermans sur le podium de la 2e étape remportée par son coéquipier Sebastian Berwick

L'Australien a une petite seconde d'avance sur son dauphin de l'étape, Oscar Sevilla. Ben Hermans est 3e du classement, à 6 secondes de son coéquipier.

Après une 1re étape parfaitement plate, la deuxième journée de course se terminait par une ascension vers Baoting. Celle-ci a souri à Berwick et à l'équipe Israel-Premier Tech dans laquelle figure également le Britannique Christopher Froome. Au bout de la montée de 2,7 kilomètres à 4,9% Berwick a remporté un sprint à huit, devant le vétéran de 47 ans Oscar Sevilla, et Ben Hermans.

C'est la première victoire chez les professionnels dans la carrière de Sebastian Berwick (23 ans).

La 3e étape, avec quatre ascensions de 1re catégorie, emmènera le peloton samedi de Baoting à Wuzishan sur 122,6 kilomètres. Le Tour de Hainan, organisé pour la dernière fois en 2018 et remporté alors par l'Italien Fausto Masnada, se terminera lundi avec la 5e et dernière étape vers Sanya.