Vietnam: environ 800 publications "fausses" ou hostiles à l'État supprimées sur Internet

Quelque 380 vidéos sur YouTube, 364 articles sur Facebook et 33 liens sur TikTok ont été bloqués ou effacés entre mi-août et mi-septembre, a indiqué le journal étatique Thanh Nien, citant des données du ministère de l'Information et de la Communication.

Ces publications mettaient en avant "du contenu faux et négatif (...) contre le parti, l'État, les organisations et les individus (...) et diffamatoires envers les dirigeants", est-il écrit.

Le régime communiste vietnamien impose des restrictions sur les réseaux sociaux pour empêcher la propagation de discours qui contredisent celui du parti unique. Les voix indépendantes sont régulièrement ciblées par des actions en justice. Le pays figure à la 178e place sur 180 au classement de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse.

Le ministère de l'Information et la Communication a rendu jeudi les conclusions de son enquête visant TikTok, soupçonné de diffuser du "contenu toxique" à ses 50 millions d'utilisateurs estimés au Vietnam.

"La procédure de censure du contenu de TikTok n'a pas été efficace, et a laissé passer du contenu qui viole les lois vietnamiennes", ont indiqué les autorités dans un communiqué en ligne. Celles-ci ont préconisé d'interdire l'accès au réseau chinois aux mineurs de moins de treize ans.

TikTok, Meta - la maison mère de Facebook - et Google n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Un rapport d'Amnesty International publié en 2020 a accusé Facebook et YouTube de complicité avec le pouvoir communiste dans sa politique de censure et de harcèlement envers la population.