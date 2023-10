Beliris fête, ce week-end, ses 30 ans d'action dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il sera par exemple possible de participer à une "murder party" sous forme de jeu de piste à la piscine Neptunium à Schaerbeek, rouverte mi-septembre. Mais il sera aussi possible d'assister à un concert à celle d'Ixelles, de s'initier au funambulisme à la Grande Halle de Molenbeek-Saint-Jean, de prendre part à un tournoi de foot au parc Allée du Kaai à Bruxelles, ou encore de souffler des bulles de savon géantes place Jourdan à Etterbeek.

Depuis sa création, Beliris a entrepris des centaines de projets d'envergure, représentant un investissement total de 2,6 milliards d'euros, dans des domaines variés: mobilité, logements sociaux, espaces verts, revitalisation des quartiers, culture, patrimoine, sport, etc.

Parmi les projets réalisés ou en cours figurent notamment le Métro 3, la gare multimodale Schuman, le pont Suzan Daniel, la restauration et le réaménagement des parcs Léopold, Josaphat et du Wolvendael, la rénovation actuelle du parc de Forest et du parc Allée du Kaai, les travaux de rénovation des piscines Nereus, Louis Namèche et Neptunium et, actuellement, de la piscine d'Ixelles. Ce samedi vont encore être inaugurés un escalier de liaison entre les quartiers Sceptre et Gray à Ixelles, et une fresque au stade du Crossing à Schaerbeek.