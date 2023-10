Conflit israélo-palestinien - Des combats qui devraient durer plusieurs jours

M. Wennesland, a vivement condamné les "attaques abominables" du Hamas contre Israël et appelé à leur arrêt "immédiat", selon un communiqué. "Ces événements ont provoqué d'horribles scènes de violences", a-t-il déclaré, ajoutant être "en contact proche avec toutes les parties" pour leur demander notamment "de protéger les civils".

Selon les forces de l'ordre, des policiers aussi sont victimes de cette violence. La branche armée du mouvement islamiste Hamas a lancé une vaste offensive surprise samedi à l'aube, depuis la bande de Gaza (sud-ouest). Les Palestiniens auraient pénétré sur le territoire israélien par la mer, par les terres et par les airs, via des parapentes et des ULM. Les combats à la frontière entre la bande de Gaza et Israël sont intenses.

Des Palestiniens ont également renversé une grille qui séparait les deux parties, permettant à de nombreuses personnes de passer. La police israélienne locale a bloqué les principales routes de la région.