Conflit israélo-palestinien - Le Hezbollah félicite le Hamas pour son "opération héroïque" contre Israël

"Le Hezbollah félicite le peuple palestinien et ses alliés des Brigades al-Qassam et du Hamas" pour "cette opération héroïque à grande échelle" et "victorieuse", a affirmé le parti chiite dans un communiqué.

Le Hezbollah, bête noire d'Israël, entretient de bonnes relations avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007.

"Le commandement de la résistance islamique au Liban (...) est en contact direct avec le commandement de la résistance palestinienne au pays et à l'étranger et évalue en continu les événements et la conduite des opérations", ajoute le Hezbollah.

L'"axe de la résistance" est le terme employé pour évoquer les mouvements palestiniens, libanais, syriens et autres, proches de l'Iran et opposés à Israël.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a accusé le Hamas d'avoir lancé "une guerre contre l'Etat d'Israël" et l'armée israélienne a annoncé avoir envoyé des "dizaines" d'avions de combat pour frapper les cibles du mouvement dans la bande de Gaza.

Selon le Hezbollah, l'opération est "une réponse décisive aux crimes continus de l'occupation (Israël) et aux attaques continuelles contre les lieux saints". C'est aussi un "message au monde arabe et musulman (...) en particulier à ceux qui cherchent à normaliser leurs relations" avec Israël, au moment où ce pays négocie avec l'Arabie saoudite en vue d'une normalisation.