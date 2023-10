Conflit israélo-palestinien - L'Égypte tente un rôle de médiation

De son côté, l'Arabie saoudite, qui mène ces derniers mois des pourparlers avec Israël afin de normaliser leurs relations, a appelé à mettre fin immédiatement aux confrontations entre Palestiniens et Israéliens.

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a, lui, exhorté les Israéliens et les Palestiniens à "agir de manière raisonnable" et à éviter une escalade des violences après les attaques lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza. "Nous invitons toutes les parties à agir de manière raisonnable et à s'abstenir d'agir impulsivement, ce qui augmenterait les tensions", a déclaré le dirigeant turc.

La branche armée du Hamas a lancé, samedi vers 6h30 heure locale (5h30 en Belgique) une importante offensive appelée "Déluge d'Al-Aqsa". Selon un de ses représentants, plus de 5.000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. L'armée israélienne a répliqué en initiant des frappes aériennes.

En Iran, un conseiller militaire du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué la "fière" offensive déclenchée par le Hamas. "Nous soutenons cette fière opération 'déluge d'Al-Aqsa' et nous sommes sûrs que le front de la résistance la soutient également", a annoncé le général des Gardiens de la révolution, Yahya Rahim-Safavi, cité par l'agence Isna.