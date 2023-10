F1 - Grand Prix du Qatar - Oscar Piastri décroche la pole position pour la course sprint, Max Verstappen partira 3e

Le Britannique Lando Norris a terminé à la 2e place à 82/1000e de son coéquipier et permet donc à McLaren de prendre place sur la première ligne. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) n'a signé qu'une 3e place dans cette qualification à 192/1000e de Piastri. Le reste du top-5 est composé du Britannique George Russell (Mercedes), qui a terminé à 387/1000e et de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 701/1000e.

Suivent ensuite le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) qui a lutté durant toute la séance avec les sorties des limites de piste (principalement au virage 5 et 13) et l'Allemand Niko Hulkenberg (Haas). Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Français Esteban Ocon (Alpine) complètent le top-10.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a été éliminé lors de SQ2. Les commissaires ont annulé son temps pour une sortie de piste.

Le début du Sprint Shootout avait été retardé de plusieurs minutes après une modification du tracé. Les pilotes avaient alors été invités à prendre la piste afin de se familiariser avec celle-ci.

Le sprint est prévu à 19h30. Le Grand Prix aura lieu à 19h00, dimanche.