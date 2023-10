Mercato cycliste - Aimé De Gendt et Milan Fretin rejoignent Cofidis

Aimé De Gendt, 29 ans, arrive en provenance d'Intermarché-Circus-Wanty, où il évoluait depuis 2019. Milan Fretin, 22 ans, quitte lui l'équipe Flanders-Baloise pour la formation nordiste.

"Je suis un coureur flamand, j'aime les classiques. J'ai prouvé au sein de mon ancienne équipe, Intermarché - Circus - Wanty (de 2019 à 2023) que je répondais présent quand il s'agit de défendre mes leaders. Si l'expérience est précieuse au fil des saisons, je sais qu'il y a toujours des choses à apprendre qui seront précieuses pour la prochaine course et pour aider mes coéquipiers à être dans les meilleures dispositions", déclare Aimé De Gendt sur le site de Cofidis.

L'Alostois, qui a décroché son unique victoire en remportant l'Antwerp Port Epic Race en 2019, est venu pour renforcer Cofidis sur les classiques. "Il a l'expérience et les qualités pour jouer les premiers rôles aux côtes notamment d'Axel Zingle", estime Cédric Vasseur, le manager de Cofidis.

Milan Fretin va lui découvrir le WorldTour pour sa 3e saison professionnelle. "Cela fait très longtemps que je rêve de courir pour Cofidis et je suis très fier que cela se réalise", déclare le Limbourgeois. "J'ai eu un très bon feeling avec Cédric Vasseur et j'ai vraiment envie d'être au stage et de débuter la saison. J'ai un profil de puncheur-sprinteur : j'aime bien me battre pour faire partie du train et contribuer à emmener les sprinteurs. J'ai hâte d'apprendre aux côtés de Bryan Coquard et des autres leaders de l'équipe qui ont beaucoup d'expérience. J'ai envie de continuer à progresser et à me rapprocher de mes limites".