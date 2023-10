Tour de Lombardie - "C'était un rêve d'arriver seul" à Bergame, savoure le vainqueur Tadej Pogacar

Une attaque dans la descente ne faisait pas partie des plans du triple vainqueur de l'épreuve. "J'ai essayé d'attaquer dans la montée" du Passo di Ganda, la dernière ascension majeure du jour (9,3 km à 7,1%) à 32 kilomètres du terme, a-t-il commenté. "Mais Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) était l'un des plus forts dans la montée. Je n'ai pas abandonné jusqu'au sommet, et j'ai pensé que nous partirions avec Vlasov pour collaborer jusqu'à l'arrivée. Mais ils sont revenus de l'arrière, et à ce moment-là j'avais un peu d'avance", a expliqué Pogacar à propos du moment où il s'est élancé seul dans la descente.

"Il y a deux ans, cette descente ne m'a pas souri, mais aujourd'hui j'ai tout donné. C'était une course très difficile", a poursuivi le Slovène. "J'avais une crampe dans la cuisse droite, et j'ai cru que c'était fini, mais j'ai continué à pousser sur les pédales. J'ai baissé un peu de puissance et essayé de garder une cadence élevée. J'espérais que la collaboration ne serait pas efficace derrière car je sentais que je n'allais plus aussi vite."

Finalement, le groupe de poursuivants n'a jamais réussi à rattraper Tadej Pogacar, qui a célébré seul sa victoire. "Gagner une troisième fois en trois participations... C'était un rêve d'arriver seul. J'ai savouré les derniers kilomètres, même si c'était très douloureux", a conclu celui qui a remporté sa 17e victoire de la saison, la 63e de sa carrière.