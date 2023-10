Tour de Lombardie - Evenepoel en quête d'une victoire dans le dernier Monument de la saison

Malgré les discussions sur la potentielle fusion entre Soudal Quick-Step et Jumbo-Visma qui ont animé l'espace médiatique ces dernières semaines, Evenepoel ne s'est pas déconcentré de son dernier objectif de la saison. Le Brabançon, qui n'a plus couru depuis la Vuelta, a effectué une sortie à domicile de 250 kilomètres dimanche dernier. Mardi, il a également repéré une bonne partie du parcours en Lombardie. Ces deux séances d'entraînement ont été publiées sur Strava avec en légende "Project Lombardia", ce qui laisse présager l'ambition d'Evenepoel.

En tête d'affiche, on retrouve, aux côtés du Belge, les Slovènes Tadej Pogacar (vainqueur des deux dernières éditions) et Primoz Roglic. Le parcours vallonné de la Lombardie semble taillé sur mesure pour Evenepoel, bien qu'il n'ait pas pu s'y imposer jusqu'à présent. En 2020, Evenepoel a fait une mauvaise chute dans le final, qui lui a valu des mois de rééducation. À son retour en 2021, il a dû se contenter de la 19e place. Le dernier belge à avoir remporté la 'Course des feuilles mortes' est Philippe Gilbert en 2009 et 2010.

Chaque année, La Lombardie change traditionnellement son lieu de départ et d'arrivée. La 117e édition débutera de Côme jusque Bergame, avec un total de 7 ascensions et 238 kilomètres. Les mythiques cols de la Madonna del Ghisallo (début de parcours) et le Muro di Sormano (qui ne figure pas sur le parcours) ne joueront pas de rôle prépondérant cette année. Cependant, les ascensions finales du Passo di Ganda (neuf kilomètres) et du Colle Aperto animeront la fin d'étape. L'arrivée est prévue vers 17 heures.