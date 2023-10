Tour de Lombardie - Roglic n'avait pas les jambes: "J'étais juste en train de m'accrocher"

Dans le Passo di Ganda, la dernière ascension majeure du Tour de Lombardie, Roglic a fait l'élastique en réussissant à revenir sur le groupe de tête après avoir été lâché temporairement. "Ce qui m'a manqué, ce sont les jambes", a-t-il lancé après la course. "Les jambes, les jambes, les jambes... Elles m'ont manqué aujourd'hui".

"C'était juste de la souffrance. J'ai dû vraiment, vraiment me battre pendant les 50 derniers kilomètres. J'étais juste en train de m'accrocher. Lâché, revenu. Lâché, revenu. Lâché, revenu. À la fin, j'ai encore été lâché, j'ai été coincé derrière une moto et j'ai dû m'arrêter, et j'ai vraiment cru que c'était fini. Mais je suis revenu à la charge et, grâce à ma vitesse, j'ai pu monter sur le podium."

Le Tour de Lombardie était la dernière course de Roglic pour l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, avec laquelle il s'est fait un nom au cours des huit dernières années. "J'ai trop souffert aujourd'hui pour y penser. C'est émouvant, oui. C'est fou comme ces années ont passé vite. Je voulais finir en beauté aujourd'hui, c'est certain. J'ai donné tout ce que j'avais en moi."

En 2024 et 2025, Roglic courra pour l'équipe allemande BORA-hansgrohe, qui a annoncé son arrivée jeudi.