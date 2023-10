WTA Pékin - Swiatek écarte une Gauff diminuée et va en finale

Entre les numéros deux et trois du classement WTA, on pouvait s'attendre à une rencontre serrée. Il n'en fut rien: Swiatek, beaucoup plus efficace que sa jeune adversaire, a breaké à trois reprises la lauréate du dernier US Open lors d'une première manche conclue aisément sur le score de 6-2.

Le second set n'a pas été très différent, la Polonaise, tête de série N.2, prenant à nouveau deux fois le service de Gauff (N.3), qui a fait appel à un médecin pour soigner une épaule douloureuse avant de s'incliner au bout de 1h19 de jeu. Swiatek a ainsi mis fin à une série de 16 victoires d'affilée pour Gauff.

Dépossédée de sa place de numéro un mondiale par la Bélarusse Aryna Sabalenka il y a mois, Iga Swiatek a exprimé sa joie après ce succès probant. "Je vais maintenant attendre de connaître mon adversaire, même si plus largement je pense me concentrer sur ce que moi j'ai à faire", a-t-elle commenté. "Je suis tellement heureuse de la façon dont je joue que peu m'importe l'adversaire", a-t-elle poursuivi.

Qu'il s'agisse de Rybakina, tête de série N.5, ou de Samsonova, 22e joueuse mondiale, la Polonaise sera la favorite de la finale de dimanche.