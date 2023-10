BENE-League - Lions et Volendam en tête, Visé et Pelt font du surplace

Eupen, qui recevait le Sporting Pelt, a renoué avec la victoire (31-30) face à des Limbourgeois en perte de vitesse. Bocholt a infligé une lourde défaite au HC Visé (37-27) à une semaine du déplacement des Visétois à Istanbul en Coupe d'Europe tandis que leurs bourreaux recevront les Lituaniens de Dragunas Kapieda.

Hubo Handbal a été surclassé 20-30 par Aalsmeer, et Bevo a pris la mesure de Hurry Up 28-22

Au classement, Lions et Volendam mènent la marche avec 11 points chacun, mais un match de plus que le reste du plateau. Suivent Bocholt et Visé (8 points), Aalsmeer et Hurry Up (7 points), Bevo et Pelt (6 points). Eupen (5), Hubo (3), Houten (2) et Izegem (0) ferment la marche.