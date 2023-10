Budget wallon 2024: le solde brut à financer passe sous la barre des 3 milliards

Le solde de financement SEC, lui, atteint 2,209 milliards, à comparer aux 2,577 milliards de l'année passée.

Quant aux dépenses courantes - hors dépenses liées à la relance, au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à l'énergie - elles reviennent à l'équilibre, comme prévu dans l' accord de gouvernement.

"Dès le début du conclave, le gouvernement wallon s'était fixé quatre objectifs : pas de nouvelle taxe; garantir la soutenabilité de la dette wallonne et le retour à l'équilibre - hors dépenses uniques et exceptionnelles -; renforcer les efforts et économies structurels et renforcer les investissements de relance. Au prix d'un travail collégial, sérieux et responsable, nous avons atteint tous nos objectifs", s'est félicité, au cours d'une conférence de presse, le ministre-président régional, Elio Di Rupo.