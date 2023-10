Conflit israélo-palestinien - L'Iran "soutient la légitime défense de la nation palestinienne", déclare son président

Le président Raïssi a fait cette déclaration après s'être entretenu par téléphone séparément avec les chefs des mouvements armés palestiniens Hamas, Ismaïl Haniyeh, et Djihad islamique, Ziad al-Nakhala, qu'il avait accueillis séparément en juin à Téhéran.

L'Iran entretient des relations étroites avec les deux mouvements palestiniens et a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive du Hamas lancée samedi.

"L'Iran soutient la légitime défense de la nation palestinienne. Le régime sioniste et ses partisans (...) doivent être tenus pour responsables dans cette affaire", a estimé le président Raïssi dans son message adressé "à la nation palestinienne".

"Les gouvernements musulmans devraient se joindre à la communauté musulmane pour soutenir la nation palestinienne", a-t-il ajouté.

Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri, a loué dimanche l'"opération complexe" lancée par des "groupes de combattants palestiniens". Elle est le "produit de la sainte colère que l'ennemi sioniste a implantée dans la nation palestinienne opprimée et qu'il doit maintenant récolter", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Plus de 600 personnes ont été tuées côté israélien et plus de 300 côté palestinien, selon des bilans provisoires.

La République islamique d'Iran ne reconnaît pas l'État israélien et le soutien à la cause palestinienne est une constante de sa politique étrangère depuis la révolution de 1979.