Euro Hockey League - Le Waterloo Ducks éliminé 2-3 en huitièmes de finale par les Anglais d'Old Georgians

Les Brabançons wallons ont mené par deux fois au score sur deux penalty-corners (pc) transformés par Victor Charlet (22e et 37e). L'international britannique Sam Ward avait entre-temps égalisé en fin de 1re mi-temps (26e), avant qu'Alan Forsyth ne remette les 2 équipes à égalité sur stroke, 3 minutes après le 2e but de Charlet (40e). C'est dans le 4e et dernier quart-temps, alors que les Canards évoluaient à 10, que Chris Proctor a arraché la qualification en quarts pour les champions d'Angleterre en titre (49e). Malgré 2 derniers pc en fin de match, les hommes de Jean Willems n'ont pas réussi à revenir au score. Le Watducks s'était qualifié vendredi pour les huitièmes de finale en prenant le meilleur 5-3 sur les Irlandais de Banbridge.

Plus tard dans la journée, le Léopold tentera également face aux Autrichiens de Post SV de rejoindre les quarts de finale, où attendent 4 autres clubs qualifiés automatiquement en tant que champions nationaux, dont La Gantoise, ainsi que les Néerlandais de Pinoké, les Allemands du Rot-Weiss Cologne et les Espagnols de Madrid.