Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco caracole en tête après son succès contre le Stade Rémois de Will Still

Ismail Jakobs, l'ancien Rémois Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder avait donné aux Monégasques une avance décisive avec trois buts inscrits de part et d'autre du repos, aux 42e, 46e et 49e minutes. Pour Reims, c'est un certain Teddy Teuma (ex-Union) qui a réduit l'écart avant l'heure de jeu sur pénalty (57e).

Thibault De Smet a joué toute la rencontre sous les ordres de Will Still tandis que Maxime Busi, toujours blessé, manquait à l'appel. Pour le club principautaire, Eliot Matazo est resté cantonné au banc.

Avec 17 points en 8 matches, l'ASM domine la Ligue 1 avec une longueur d'avance sur Nice. Brest suit avec 14 points, mais un match de moins, devant Reims (13 points).