Les Belges à l'étranger - L'Atlético, avec Witsel, surprend la Real Sociedad en fin de match

L'Atlético, est passé aux commandes grâce à Samuel Lino (22e, 1-0) et la Real Sociedad a égalisé par son capitaine Mikel Oyarzabal (73e, 1-1). Mais une faute de main de Carlos Fernandez a généré un penalty qui a permis à Griezmann d'assurer la victoire des Matelassiers (89e, 2-1).

Aux Pays-Bas, le PSV s'est promené en seconde période au Sparta Rotterdam (0-4-), Tous les buts dont ceux de Johan Bakayoko (59e, 0-2) et Yorbe Vertessen (80e, 0-3) sont tombés après le repos. Après 8 journées, le club d'Eindhoven est premier avec le maximum de points (24) et le Sparta est 7e (11 points). Chez les visités, Arno Verschueren a été remplacé (87e) et Agustin Anello est monté au jeu (63e). Dans l'autre camp, Bakayoko a joué l'intégralité de la rencontre et Vertessen a quitté le banc juste avant de marquer son but (78e).