Les pompiers de Huy sur le Mont Rose pour soutenir la formation de chiens d'assistance

Emmenés par le sapeur hutois Thomas Dony, plusieurs secouristes ont lancé le défi de gravir le massif du Mont Rose (4.634 mètres), le point culminant des Alpes valaisannes.

"Lorsque j'ai été victime d'un cancer de la mâchoire, il y a six ans, j'ai subi une douzaine d'opérations. Je me suis alors fixé plusieurs objectifs, dont celui de gravir le sommet d'une montagne. Avec les pompiers de Huy, nous avons décidé de mener une telle opération pour la bonne cause, raison pour laquelle nous avons choisi de soutenir la formation de chiens d'assistance", a expliqué Thomas Dony à l'agence Belga.

L'expédition est programmée en juin 2024.

"Nous organiserons une vaste campagne de sponsoring et de dons, ainsi que différentes activités dont la totalité des bénéfices sera versée à l'association. La formation d'un chien dure deux ans et coûte quelque 24.000 euros, ce qui comprend aussi l'achat de l'animal, ses soins vétérinaires et sa nourriture", précise Thomas Dony.

Invités d'honneur de la journée de portes ouvertes des pompiers mosans, les représentants de l'association liégeoise Os'mose ont proposé des démonstrations de leur travail au public rassemblé à la caserne tihangeoise.

Depuis sa création en 2010, Os'mose forme trois types de chiens d'assistance destinés aux personnes à mobilité réduite, épileptiques et aux enfants autistes.