Motocross des Nations - La Belgique 7e après la 1e manche, la France en tête à domicile

Vice-champion du monde de MX2 pour la 4e fois cette saisonn, Jago Geerts (Yamaha/MXGP) a pris la 9e place de cette 1e manche mettait aux prises les pilotes MXGP et MX2, prenant 9 points. L'autre pilote belge aligné, Lucas Coenen (Husqvarna/MX2) a terminé 19e (19 points).

La victoir est revenue au Français Romain Febvre (Kawasaki) qui a devancé l'Espagnol Jorge Prado (GasGas) et l'Allemand Ken Roczen (Suzuki).

La France est en tête après la première manche avec 9 points, devant l'Australie (16 pts) et l'Allemagne (17 pts). Les Etats-Unis, tenants du titre, sont 4e (21 pts), devant l'Espagne (26 pts), les Pays-Bas (26 pts) et la Belgique (28 pts).

La 2e manche (MX2 et Open) débute à 14h40. Liam Everts (KTM/Open) et Lucas Coonen (MX2) défendront les couleurs belges. La 3e manche (Open et MXGP) est prévue à 16h08 sur le circuit Raymond Demy.

Les trois dernières éditions du Motocross des Nations ont vu le pays organisateur l'emporter: les Pays-Bas en 2019, l'Italie en 2021 et les Etats-Unis l'an dernier pour un 23e titre. L'édition 2020 avait été annulée par la crise sanitaire.

Cinquième l'an dernier à Red Bud avec Jago Geerts, Jeremy Van Horebeek et Liam Everts, la Belgique a remporté le MX des Nations à 15 reprises, mais le dernier trophée date d'il y a dix ans à Teutschenthal en 2013 avec Clément Desalle, Ken De Dycker et Jeremy Van Horebeek.