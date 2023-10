Paris-Tours - Riley Sheehan s'impose au sprint à Tours pour la dernière course de Greg Van Avermaet

Lewis Askey est parti en début de course, dans un groupe de cinq qui a compté jusqu'à 4 minutes d'avance. Sur les premiers des secteurs non-asphaltés qui font la particularité de Paris-Tours, à 67 kilomètres de l'arrivée, une chute a notamment fait reculer Arnaud De Lie (Lotto Dstny), finalement contraint à l'abandon.

Askey a puisé dans ses ressources, demeurant le dernier survivant de l'échappée avant que ne le rejoignent Sheehan, Johannessen et les Français Joris Delbove (St Michel-Mavic-Auber93) et Olivier Le Gac (Groupama-FDJ). Ceux-ci se sont disputé le sprint, dans lequel le stagiaire s'est montré le plus rapide pour conquérir le premier succès professionnel de sa carrière.

Greg Van Avermaet est arrivé aux côtés de Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) et Dries Van Gestel (TotalEnergies), entre autres, à un peu moins de 3 minutes du vainqueur du jour. Champion olympique 2016 à Rio et vainqueur de Paris-Roubaix en 2017, entre autres, 'GVA' a pris à 38 ans sa retraite à l'occasion de Paris-Tours. Il y avait remporté, en 2011 la 12e de ses 42 victoires en carrière.

Quelques mètres derrière Van Avermaet, Tony Gallopin (Lidl-Trek) a également fait ses adieux au peloton professionnel, avec un palmarès riche de 12 victoires.

Riley Sheehan au Français Arnaud Démare au palmarès de l'épreuve. Jelle Wallays est le dernier vainqueur belge de la course, en 2014 et en 2019.