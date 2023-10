Red Dragons - Elias Thys: "La défaite la plus dure de notre carrière"

"Je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant, je suis tellement déçu", a déclaré Elias Thys après la rencontre. "Avant le tournoi, peu de gens croyaient en nos chances, mais nous sommes passés tout près. Pourtant, nous n'avons pas obtenu ce que nous désirions tellement".

Une victoire face à la Bulgare, déjà éliminé, dimanche lors de la dernière journée du tournoi de qualification olympique de Xi'an, en Chine, aurait ouvert offert à la Belgique une historique qualification pour les JO. Les Belges ont été à 2 points du match à 13-13 dans le dernier set mais ont fini par s'incliner. "Ils jouaient sans pression", avance Thys. "Nous étions face à une équipe qui n'avait rien à perdre. Ils nous ont rendu la tâche très difficile. Ils ne nous ont rien donné en cadeau. C'est très dur pour nous de nous retrouver à un set de la qualification".

Les Belges ne figuraient pas parmi les favoris de leur groupe, face à la Pologne, championne d'Europe et N.1 mondiale, et des nations de premier plan comme l'Argentine, le Canada ou les Pays-Bas. "Nous pouvons être très fiers de notre parcours", dit le joueur de Maaseik. "Nous avons signé d'excellentes performances ici. C'est donc vraiment dommage de devoir rentrer en Belgique les mains vides. Il faudra du temps pour se remettre de ce coup dur. Je pense que pour tout le monde, c'est la défaite la plus dure de notre carrière. Nous étions si près du but"