Red Dragons - Les Red Dragons voient les Jeux s'éloigner après leur défaite face à la Bulgarie

La rencontre décisive s'est soldée sur le score de deux sets à trois: 21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15. La Bulgarie, 23e nation mondiale, était déjà éliminée avant ce match face à la Belgique (17e).

Le parcours des Red Dragons se termine avec trois défaites face à la Pologne, l'Argentine et la Bulgarie, pour quatre victoires face au Canada, aux Pays-Bas, à la Chine et au Mexique. Les Belges, 2e de la poule C derrière l'intouchable Pologne, comptent désormais 15 pts et devraient être éjectés de l'une des places qualificatives par le Canada, 3e avec 12 pts, et qui doit encore affronter le petit poucet mexicain, dernier avec six défaites en autant de rencontres.

Deux autres tournois qualificatifs se jouent au même moment, à Rio de Janeiro (Brésil) et à Tokyo (Japon). Les deux premiers des trois groupes seront qualifiés pour les JO et rejoindront la France, qualifiée automatiquement en tant que pays hôte. Les cinq derniers tickets seront distribués sur base du classement mondial au 17 juin 2024 avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.