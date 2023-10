Tour de Hainan - La 4e étape pour Dalla Valle, Sevilla reste leader

L'Italien Nicolas Dalla Valle (Team Corratec - Selle Italia) a remporté la 4e et avant-dernière étape du 15e Tour de Hainan (2.Pro) disputée sur 147,1 km entre Wuzhishan et Changjiang dimanche en Chine. Il s'est imposé au sprint devant le Français Julien Trarieux (China Glory Continental Cycling Team) et le Néo-Zélandais George Jackson (Bolton Equities Black Spoke).