Un conseil d'entreprise extraordinaire lundi chez Audi Brussels

Ronny Liedts, délégué en chef d'ACV-CSC Metea, s'attend à une annonce concernant la production du Q4 e-tron, qui démarre normalement à l'usine de Forest dans la semaine du 1er novembre.

La production de l'Audi Q4 électrique - un SUV de taille moyenne - a lieu depuis deux ans à Zwickau, dans l'est de l'Allemagne. Compte tenu de la demande, Forest soutiendrait cette production.

"Il semblerait que des modifications importantes soient communiquées au niveau de volumes de production et sur l'éventuel changement de décision concernant la fabrication de l'Audi Q4. Il y a énormément d'inquiétude chez les travailleurs et ceux-ci refuseront, plus que probablement, de prendre leur poste de travail demain/lundi matin à 06h00", a fait savoir dimanche soir Grégory Dascotte, permanent MWB-FGTB, dans un courriel transmis à l'agence Belga.