Un logement inhabitable à la suite d'un incendie de toiture à Anderlecht

Le courant au niveau des caténaires des trams a été coupé durant l'intervention et un périmètre de sécurité a été mis en place. Les pompiers ont combattu les flammes de l'intérieur et de l'extérieur, et évité une propagation aux toitures voisines. L'un d'eux a été légèrement blessé.

La cause du sinistre demeure inconnue. Le logement est désormais inhabitable.

L'intervention, qui a nécessité d'importants moyens, s'est achevée vers 3h30.